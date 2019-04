Metz met le paquet sur le vert

publié le 02/04/2019 à 11:46

La ville tente de renforcer la présence de végétaux dans le centre avant la tenue du G7 de l'environnement début mai. Un appel à projets a été lancé auprès des Messins, des associations et des aménageurs. La ville encourage et propose un accompagnement concret sur vos idées. Objectif : embellir le centre-ville et favoriser la nature et biodiversité. Parmi les idées : végétaliser en pied de murs ou de façade votre habitation, végétaliser les pieds des arbres en terre, installer des bacs, pots ou encore jardinières en bordure de votre façade ou de tout autre espace public.



Vous pouvez déposer votre projets avant le 21 avril en remplissant le formulaire. Toutes les infos sont à retrouver sur metz.fr



¿ Une touche de nature sur la façade de votre immeuble, des fleurs aux pieds des arbres de votre rue ou des plantations sur le trottoir bordant votre habitation ? #VégétalisonsMetz ¿ !

Du 18 mars au 21 avril, déposez votre projet de nature en ville ¿ https://t.co/adAiBVaGbv pic.twitter.com/bRVobuOJEJ — Ville de Metz (@MairiedeMetz) 18 mars 2019

La ville qui accueillera bientôt les ministres de l'Environnement, propose de découvrir ou de redécouvrir les hauts lieux et les acteurs de l'écologie urbaine et de l'environnement. Des visites guidées gratuites à pied, en vélo ou en transports en commun sont organisées tous les samedis du printemps du 23 mars au 15 juin.



Nous avons demandé aux participant•e•s des #G7tours, quel est lieu qui représente, selon eux, le mieux l'#écologie à #Metz ¿.

Et pour vous, quel est ce lieu ?



Prochaine visite guidée, samedi 6 avril pour le G7tours à vélo, le cycle des énergies vertes et humaines ¿ ! pic.twitter.com/AaVGqBKWzv — Ville de Metz (@MairiedeMetz) 1 avril 2019