Mobilisation en Lorraine, semaine de la sécurité intérieure à Nancy : l'actu de ce mercredi 10 octobre 2018

publié le 10/10/2018 à 08:46

Des manifestations interprofessionnelles ont été menées hier en Lorraine. Près de 3 000 personnes se sont rassemblées à Metz pour dénoncer les réformes en cours et réclamer une politique moins libérale. A Nancy, il était plus d’un millier à se rassembler place Maginot. Ils réclamaient également une augmentation des salaires et des minimas sociaux.





Dans le cadre de la semaine de la sécurité intérieure à Nancy, plusieurs opérations de prévention routière sont réalisés dans les rues de Nancy par la police municipale soir pour récompenser les automobilistes respectueux du code de la route, soit pour rappeler à l’ordre les automobilistes pris en flagrant délit de petites infractions. Des opérations de contrôles des cyclistes sont également mises en place.

Déjà 204 000 personnes ont admiré le jardin éphémère de Nancy. La place Stanislas accueille la 15ème édition de l’évènement depuis 10 jours. Un jardin d’inspiration japonaise. Il célèbre 160 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Les visiteurs peuvent l’admirer tous les dimanches depuis le balcon de l’hôtel de ville.



En handball, les dragonnes de Metz reçoivent Nice ce soir pour la 8e journée de LFH. Coup d’envoi à 20h à Saint-Symphorien.