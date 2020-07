Prenez votre envol avec le vol en chute libre au Sporting Nantes

publié le 03/07/2020 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre vos sessions d'Airfly au Sporting Nantes pour vous et vos amis!

Airfly? Mais qu'est-ce que c'est ?

Vous avez déjà rêvé de voler libre comme l'air ? Vous allez pouvoir réaliser cette expérience unique! Airfly, c'est une expérience unique à Nantes, qui va te propulser en l'air grâce à une soufflerie qui va générer un vent de plus de 200 km/h:



> AirFly • Une expérience à couper le souffle

Tu vas ressentir les sensations réelles d'une chute libre de 4000 mètres! C'est 2 fois plus long qu'une chute libre en saut en parachute classique soit environ 1 minute de pur bonheur!

ça se passe au Sporting Nantes, près de la zone commerciale Atlantis.

On a une petite surprise pour vous...

Vous allez pouvoir tenter votre chance ci-dessous pour remporter votre session, mais si vous ne pouvez pas attendre, nous avons un code promo pour profiter d'une session à tarif réduit!



Notez le code FUNRADIO sur le site de réservation en ligne, ou donnez ce code à l'accueil du Sporting Nantes pour profiter d'une offre à 39 € au lieu de 59 € pendant tout l'été ! Profitez, et racontez-nous si l'expérience vous a plu :)

Comment gagner ma session de vol en chute libre?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Loire-Atlantique)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Atlantique)





Les cadeaux de l'été sont à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.