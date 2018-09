Procès des lanceurs de pétards, camions interdits à Audun-le-tiche : l'actu de ce mardi 25 septembre 2018

publié le 25/09/2018 à 08:51

Les lanceurs de pétards présumés du match Metz-Lyon seront devant la justice aujourd'hui. Les deux supporters du FC Metz doivent comparaître aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Metz. Ils sont poursuivis pour violences aggravés. Ils sont accusés d’avoir lancé des pétards sur le gardien de but Lyonnais Anthony Lopez le 3 décembre 2016 à Saint-Symphorien. La rencontre avait été arrêtée. Les deux hommes encourent jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Le FC Metz s’est porté partie civile.





Les camions sont interdits de traversée à Audun-le-Tiche. Un arrêté préfectoral est entré en vigueur hier. En cause : le trafic routier en forte hausse. Les maires des communes voisines eux, dénoncent une décision prise sans concertation. Ils craignent une répercussion du trafic. Plus de 360 poids lourds passent chaque jour dans le secteur pour rejoindre le Luxembourg sans passer par Longwy.



La 4ème phase du budget participatif à Metz ouvre aujourd’hui. Les messins sont invités à donner leur avis sur les propositions qu’ils préfèrent. Les services de la ville les ont déjà étudiées et classées en fonction de leur faisabilité. Rendez-vous sur le site metz.fr. Vous avez jusqu’au 8 octobre. 253 propositions ont été réalisées grâce au budget participatif.





En basket, le SLUC Nancy affronte Gries ce soir pour la 2eme journée de Leaderscup. Coup d’envoi de la rencontre à 20h à Gentilly.