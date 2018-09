RUGBY : MHR vs. TOULON

publié le 27/09/2018 à 10:00

Cette saison encore, Fun Radio Méditerranée vous offre vos places pour supporter le Montpellier Hérault Rugby à domicile !



C'est quoi une équipe ?

> Merci à vous !

Prochain rendez-vous au GGL Stadium pour la 7ème journée du Top 14, on reçoit le Rugby Club Toulonnais dimanche à 16h50 !

Jusqu'à vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !