CINEMA : The Predator en AVP au CGR de Lattes

publié le 24/09/2018 à 12:46

Synopsis : Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.



> THE PREDATOR

Jeudi 4 Octobre, rendez-vous au CGR de Lattes pour découvrir en avant-première "The Predator", le nouveau film à ne surtout pas rater !

Jouez ici