Tempête Adrian en Corse, Nancy collecte vos trésors de Saint-Nicolas : l'actu de ce mardi 30 octobre 2018

publié le 30/10/2018 à 09:18

L'ile de beauté n'est plus en alerte rouge mais près de 17 000 foyers sont toujours privés d'électricité après la tempête Adrian. Des vents à 189 km/h ont été enregistrés au cap Pertusato le point le plus au sud de la Corse. Les 4 aéroports ont été fermés comme les ports. En France, 17 départements sont toujours en vigilance orange.





Jonathann Daval demande une nouvelle fois sa remise en liberté ce matin.

Le cas du meurtrier présumé d’Alexia, sa femme, il y a un an en Haute-Saône sera examiné par la cour d’appel de Besançon. Pour la première fois, le suspect sera confronté à la famille de la jeune femme.



Les deux départements d’Alsace vont fusionner. Le Haut-Rhin et le Bas Rhin vont devenir une collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021. Le Premier Ministre Edouard Philippe l'a annoncé hier. Depuis la suppression de la région Alsace en 2015 avec la nouvelle répartition des régions, des élus alsaciens réclamaient la création d’une entité administrative à l’échelle de l’Alsace.





Nancy collecte vos trésors de Saint-Nicolas. La ville organise "la grande collecte du saloir". Objectif : recueillir des témoignages de la fête de Saint-Nicolas. Des photos, des objets, des lettres ou des images à l’effigie du patron de la Lorraine sont recherchés. Le public sera invité à se livrer dans le studio cinéma mis en place le weekend du 1er au 2 décembre.





En basket, le SLUC Nancy affronte Evreux ce soir pour le match retour de Leaderscup. C’est la troisième fois que les Cougars affrontent cette équipe en une dizaine de jours. Coup d’envoi à 20h à Gentilly.