The Witch Night à Joncherey: Oserez-vous y aller?

publié le 24/09/2018 à 15:00

Fun Radio Belfort et l'Association Hall Tracks Event vous invite passer une soirée effroyable d'Halloween 2018, du 20 au 31 Octobre :

the witch night

THE WITCH NIGHT, c'est la soirée d'Halloween à ne pas louper organisé par l'association Hall Tracks Event!

Un parcours est organisé sur le thème des sorcières et des pirates, avec une énigme à résoudre à la clef. Le public sera plongé dans un univers entièrement décoré dans un local de 250m², avec des décorations réalisées à la main.



Chaque année l'association se lance le défie de réaliser une grosse décoration, la pièce maîtresse de la soirée! Cette année, ils montent encore d'un cran avec la création d'un bateau pirate!

Il mesure environ 6 mètres de long et est inspiré du célèbre Black Pearl du film Pirates des Caraïbes.

Plus d'infos :

La Witch Night se déroulera du 20 au 31 Octobre 2018 au Diner Robin's Family:

38 bis Grande Rue à Joncherey

Du Lundi au Jeudi : de 18h à 22h

Du Vendredi au Dimanche : de 14h à 23h



Pour seulement 5 euros d'entrée.

