La France championne du monde de foot, sortie du Titanic : l'actu des 90's

publié le 19/10/2018 à 08:06

Plusieurs infos ont fait la Une de l'actu dans les années 90 :



Le film Titanic sort au cinéma le 7 janvier 1998. Il est signé James Cameron. Au casting : Leonardo Di Caprio et Kate Winslet. L’histoire de Jack et Rose à bord du paquebot Titanic en 1912. Un pauvre et une riche qui tombe amoureux lors du voyage entre l’Angleterre et les Etats-Unis et qui seront confrontés à un naufrage du navire.



Après 8 ans de travaux, le tunnel sous la Manche a été inauguré ce matin du 6 mai 1994 par le président Mitterrand dans le Pas-de-Calais. 3 heures de trajet en train entre Paris et Londres. La circulation se fera progressivement : d’abord des navettes pour les camions puis pour les voitures et enfin les Eurostar.



La France remportait pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde de foot. C’était le 12 juillet 98 face au Brésil 3-0. Deux buts de Zidane, un but de Petit… 20 millions de téléspectateurs devant leur poste de télé.





Une merveille de technologie sort le 29 septembre 1995. La Playstation est une console de jeux vidéo Sony à brancher sur votre télé, comme la Super Nintendo et la Mega Drive. Le jeu sur support CD s’insère dans la machine. Il y en a pour tous les goûts : Ridge Racer un jeu de voiture, Tekken pour la bagarre, Silent Hill pour les frissons.





