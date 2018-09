publié le 27/09/2018 à 11:06

Dans le cadre bucolique de l’île des impressionnistes à Chatou, le concept festif de l'Elektric Park (anciennement Inox Park Festival) a proposé 12h de musique et d'animations non stop dans un environnement naturel hors du commun. Pour sa 9e édition, le festival créé par Joachim Garraud a diffusé pour le plus grand plaisir de plus de 20 000 festivaliers une programmation artistique innovante entre têtes d’affiche internationales, révélations électroniques de l'année, et figures inévitables de la techno, hardcore et trance music.



On a pu retrouver sur les quatre scènes du festival aux styles très différents (EDM sur la Yellow Stage, techno sur la Green Stage, hard et trance sur la Red Stage et la Black Stage) Feder, Fakear, Bon Entendeur, Sven Väth, Popof, Joachim Garraud bien sûr mais aussi Sven Väth, Anna, Popof, Fakear, Bon Entendeur et Radical Redemption.

Le Festival Elektric Park a proposé également un ensemble d'animations! Du mane`ge a` sensations fortes au saut a` l'e´lastique, des dizaines d'activite´s sont mises en place pour proposer une expe´rience forte aux festivalier