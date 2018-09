publié le 14/09/2018 à 15:28

Le DJ Superstar David Guetta était de passage dans les studios de Fun Radio pour une interview dans #LeBeforePartyFun avec la Fun Radio Family au complet, il a bien sûr évoqué ses projets et la sortie de Seven son nouveau disque qui sort ce vendredi 14 septembre 29018.



Invité spécial de la famille Fun Radio, David Guetta a reçu un invité surprise dans le studio : Bob Sinclar en personne ! Il ne manquait plus que Martin Solveig (au téléphone) pour une réunion au sommet des trois monstres sacrés de la french touch.

Retrouvez JB, Marion et Anne-So, Karel et Alice, sans oublier les remix d'Adrien Toma et le blind test au violoncelle...

