Sound Of Legend dévoile son nouveau titre "Dream On"

publié le 02/04/2021 à 16:43

Il fait partie de la famille Fun Radio. Sound Of Legend, habitué à venir dans nos studios, a publié une nouvelle chanson, Dream On, ce vendredi 2 avril. Le DJ super-héros, masqué, à la personnalité très singulière, encrée dans la pop culture, nous livre un morceau solaire propice au printemps et ses beaux jours.

L'artiste français, connu grâce à son tube Komodo (paru en 2016) et ses remix particulièrement dansant, espère bien inscrire son nouveau titre dans le cœur du public. Pour rappel, Sound Of Legend, représenté par Zach (ils sont trois au total), a pour habitude de reprendre des tubes intergénérationnels marquants afin de les mettre au goût du jour avec sa patte si singulière.

"Nous, on s'amuse un peu en studio à reprendre tout ça. Des fois ça matche, des fois ça ne matche pas (...). On se met d'accord [les trois producteurs, ndlr] et puis ça sort", nous avait confié Zach lors de son passage au Fun Radio Live à Montbéliard. Dream On est à découvrir sur l'antenne de Fun Radio.