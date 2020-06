publié le 04/06/2020 à 11:59

C'est un habitué des studios de notre antenne. À l'occasion de sa venue, vendredi 5 juin, dans l'émission de Bruno Guillon, la rédaction de Fun Radio vous propose de (re)découvrir les meilleurs moments de Sound of Legend dans nos locaux.

Le DJ français qui s'est fait connaître en 2016 grâce à son titre Komodo nous a offert plusieurs mixs de qualité. Lors du Carnaval de Fun Radio, du Mix Marathon, ou bien encore d'interviews chez nos animateurs, l'artiste au look de super-héros, qui se fait appeler Zach, n'hésite pas à faire le show dans n'importe quelle circonstance.

Vendredi, aux côtés des membres de la matinale de Fun Radio, le DJ mixera une nouvelle fois ses tubes les plus populaires, et nous présentera son nouveau single : When The Beat Drops Out. Pour suivre sa performance en live vidéo, rendez-vous sur Funradio.fr.