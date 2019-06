FUN RADIO aime AVICII

publié le 05/06/2019 à 17:40

Fun Radio met en vente l’œuvre de Mush au profit de l’association Tim Bergling Foundation. AVICII nous a quitté le 20 Avril 2018



Fun Radio a découvert AVICII en 2010 sous le nom de Tim Berg avec le tube Seek Bromance, 12 mois après, AVICII sort Levels, ce tube planétaire propulsera AVICII au rang de star mondiale.



A l’occasion de la sortie de l’album posthume TIM, Fun Radio fait appel à la générosité de ses auditeurs, aux amoureux de l’art, de la musique et d’AVICII pour soutenir sa fondation.



Un an après sa disparition, le vendredi 19 Avril 2019 Fun Radio rendait une nouvelle fois hommage à Avicii lors de l’événement Fun Radio Ibiza Experience – saison 4.

Pour commémorer la première année de sa disparition, pendant la soirée en direct l’artiste Mush (@mush_streetart) a reproduit la pochette de l’album Stories (sorti en 2015) sur une toile de 3,2m x 2,4m.



Les bénéfices de la vente de cette œuvre seront intégralement reversés à la Tim Bergling Foundation - La fondation a pour objectif de sensibiliser le public sur la prévention du suicide et de récolter des fonds pour aider les associations venant en aide aux personnes atteintes de maladies mentales.

Tim Bergling Foundation Participez au tirage au sort

Stories d'Avicii par Mush

Le gagnant de l’œuvre de Mush sera révélé en direct sur Fun Radio.