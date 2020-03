Le Before Party Fun : revivez le mix de Kimotion en direct de New York

publié le 27/03/2020 à 14:39

Un beau moment dans Le Before Party Fun. Kimotion a mixé plusieurs morceaux sur notre antenne d'une bien belle manière. En effet, c'est en direct de son appartement new-yorkais que le duo français, composé de Charie Nguyen Kim et de son frère Andy Nguyen Kim, a joué différents titres d'artistes majeurs de la scène électro mais aussi hip-hop.

Le mix avoisine la vingtaine de minutes et saura à coup sûr vous changer les idées en cette période de confinement. On vous laisse savourer la vidéo ci-dessus et bouger chez vous comme l'a fait notre DJ résident Adrien Toma.

