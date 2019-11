VIDÉO - "Bruno dans la radio" : découvrez l'hilarante séquence "Les Off d'Elliot"

Bruno Dans La Radio "Les Off d'Elliot"

publié le 14/11/2019 à 13:21

C'est la séquence humour à ne pas manquer. Comme très souvent l'animateur du "Warm-Up" de Fun Radio - diffusé chaque matin de 5 heures à 6 heures, du lundi au vendredi - dévoile les Off de l'émission de Bruno.

Tout ce qui n'est pas diffusé à l'antenne l'est grâce à l'oeil avisé d'Elliot. Il a accès à tout et n'hésite pas à le faire savoir. Dans la séquence du jour, l'animateur s'en prend à Karina et Pino.

Tout ce qu'ils ne voulaient pas que l'on découvre d'eux est dévoilé au grand jour par Elliot. Entre fous rires et bonne humeur, la séquence aura de quoi vous divertir.