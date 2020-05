publié le 29/05/2020 à 13:06

Une nouvelle qui aura de quoi ravir nos auditeurs et auditrices. Bruno dans la radio revient la saison prochaine pour une dixième saison, du jamais vu pour une matinale. "Je vous annonce officiellement que j'ai resigné pour une dixième saison de Bruno dans la radio", a déclaré l'animateur de 48 ans, non sans une pointe d'émotion.

L'objectif est clair : faire de cette nouvelle saison celle de "tous les records", a prévenu Bruno Guillon devant les membres de son équipe (Christina, Grace, Karina, Pino, Elliot et Mikka) à qui il a adressé un message. "J'ai eu peur que vous me manquiez et puis surtout que les auditeurs me manquent.(...) Personne ne part, je le dis pour l'équipe, tout le monde sera là l'année prochaine".

Vous l'aurez compris la nouvelle saison de Bruno dans la radio qui débutera le 24 août 2020 sur Fun Radio sera riche surprises... Soyez prêts !