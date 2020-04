David Guetta / United at Home - Fundraising Live from Miami #UnitedatHome #StayHome #WithMe

publié le 22/04/2020 à 13:06

Un exploit de taille pour la bonne cause. Le plus célèbre des DJ's français a mixé, samedi 18 avril, pendant presque deux heures, pour les habitants de Miami. Placé dans le centre-ville de la Magic City, David Guetta a régalé les quelques 10 000 personnes présentes à leur balcon et fenêtre.

Play Hard, When Love Takes Over, Flames, ou bien encore Club Can't Handle Me, l'artiste de 52 ans, qui ne vieillit pas, a joué ses plus grands tubes. Une prestation live qui a été saluée par les plus de 10 millions d'internautes réuni(e)s sur YouTube Facebook, mais aussi la chaîne W9 et qui a permis à la star de récolter pas moins de 700 000 dollars (soit environ 600 000 euros) contre le coronavirus.

L'intégralité des fonds sera reversée à plusieurs associations, parmi lesquelles la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France (pour améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier et des patients), la Feeding South Florida (distribution de repas pour les démunis), la Feeding America mais aussi l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).