David Guetta sur Fun Radio : "Je trouve Dimitri Vegas & Like Mike super"

28/11/2019

La pression est présente. Malgré toutes ses années d'expériences le DJ français le plus connu du globe à tout de même souligné être stressé par son concert dans la capitale ce soir, à 20 heures.

"Sur scène, c'est vraiment du lourd, ça fonctionne très bien avec le public (…). Je vis pour la scène mais l'AccorHotels Arena me stresse plus que Tomorrowland. C'est le symbole de quand j'étais gamin", a confié l'artiste au micro de Fun Radio.

L'artiste au six Fun Radio DJ Awards a poursuivi en faisant l'éloge de Dimitri Vegas & Like Mike qui seront présent pour la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience 2020. "Je trouve ces gens super. On ne joue pas la même musique mais ce sont des bosseurs, ils retournent le dancefloor, ils font vraiment le job (…). Je respecte les artistes à deux conditions : s'ils ont une propre identité et si ça marche… Eux, ils ont les deux".

David Guetta enflammera ce soir l'AccorHotels Arena à 20 heures, le concert est à ne pas manquer.