publié le 23/06/2017 à 15:20

Ce 21 juin, une partie de la famille Fun Radio s'est rendue à Marseille, sur la plage Borély, pour la Fête de la Musique. JB est venu avec son téléphone, pour filmer les meilleurs moments de cet événement, et nous les avons compilés dans cette vidéo.



Les premières images sont celles d'Adrien Toma et JB arrivant à l'hôtel, et découvrant une belle surprise. Puis ils se sont filmés en train de préparer la soirée, afin de présenter ce show dans les meilleures conditions.

Les deux complices sont ensuite partis sur le lieu de l'événement. Le Party Fun Live a débuté, et JB a recueilli les impressions d'Adrien Toma et Maëva Carter, les deux premiers à mixer. Tous les deux avaient des étoiles plein les yeux, et la DJette a même glissé un petit mot doux à JB.



Puis l'animateur a filmé les mixs des DJ's qui se sont enchaînés sur la scène : Martin Solveig, Hugel, Henri PFR, Watermat, Bakermat et enfin Galantis. Que de beaux moments à redécouvrir en vidéo.