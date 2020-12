publié le 18/12/2020 à 08:07

50 titres mixés en quatre minutes. Fun Radio vous dévoile ce vendredi 18 décembre, dans Bruno dans la radio, l'incroyable Mashup de notre antenne pour cette année 2020, produit par Adrien Toma, notre DJ résident (Le Before, Party Fun, Le DJ Talk). David Guetta, J.Balvin, Dua Lipa ou bien encore Meduza, ils sont tous réunis dans cette vidéo qui rassemble les meilleurs morceaux de ces douze derniers mois diffusés sur notre antenne.

Dans cette vidéo, très rythmée et percutante, vous retrouvez les titres Vida Loca (Black Eyed Peas), Physical (Dua Lipa), Hypnotized (Purple Disco Machine) ou bien encore Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) qui vous ont fait danser toute cette année 2020, bien que particulière en raison de l'épidémie de Covid-19.

Pendant plus de trois minutes, Fun Radio vous propose d'écouter les meilleurs artistes internationaux qui ont su marquer notre antenne, mais aussi nos auditeurs et auditrices, avec leurs tubes dansants et entêtants.

Découvrez la playlist complète du Mashup Fun radio 2020

Robin Schulz - Alane

The Black Eyed Peas - Mamacita

The Weeknd - Blinding Lights

Felix Jaehn & Vize - Close Your Eyes

Robin Schulz - In Your Eyes

The Black Eyed Peas - Vida Loca

J. Balvin - Amarillo

The Weeknd - In Your Eyes

Topic - Breaking Me

Cardi B - Coronavirus

Lucky Luke - Cooler Than Me

Dua Lipa - Don't Start Now

Alok & Tove Lo - Don't Say Goodbye

Dua Lipa & Angèle - Fever

Lizzo - Good As Hell

Hatik - Angela

Joel Corry - Head & Heart

Ofenbach - Head, Shoulders Knees & Toes

Kygo x Donna Summer - Hot Stuff

Purple Disco Machine - Hypnotized

Jax Jones - I Miss U

Imanbek x Martin Jensen - I'm Just Feelin'

Surf Mesa - Ily

Master KG - Jerusalema

Ava Max - Kings & Queens

David Guetta & Sia - Let's Love

Dua Lipa - Levitating

Meduza - Lose Control

Lost Frequencies & Zonderling - Love To Go

Dynoro - Me Provocas

Gradur & Heuss L'Enfoiré - Ne Reviens Pas

Meduza - Paradise

Dua Lipa - Physical

Regard - Secrets

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Ava Max - Salt

Doja Cat - Say So

R3hab - Smells Like Teen Spirit

Nea - Some Say

Tiesto - The Business

Lum!x - The Passenger

Clean Bandit - Tick Tock

Drake - Toosie Slide

Karol G - Tusa

Cardi B - WAP

David Guetta - Pa La Cultura

Harry Styles - Watermelon Sugar

Jason Derulo - Savage Love