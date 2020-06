Dimitri Vegas & Like Mike vs. Vini Vici - Get In Trouble (So What) - Fan Video

publié le 22/06/2020 à 15:48

Une collaboration détonante pour un morceau qui l'est tout autant. Le duo Dimitri Vegas & Like Mike a dévoilé, Get In Trouble (So What), sa nouvelle collaboration musicale avec le groupe Vini Vici. Le titre, très explosif et percutant, s'inscrit parfaitement dans les productions musicales des deux frères belges.

Celui-ci aura de quoi vous faire danser à l'approche des vacances d'été. La musique bénéficie même d'un clip vidéo extrêmement drôle puisque dedans on y retrouve les deux frères, représentés par des doigts, en train de mixer sur scène devant un très large public.

Le morceau est disponible depuis le 3 juin sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour rappel, Dimitri Vegas & Like Mike mixeront lors du festival digital de Tomorrowland, baptisé Around The World, qui aura lieu le 25 et 26 juillet prochains.