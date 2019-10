publié le 18/10/2019 à 13:48

Depuis mercredi et jusqu'à samedi, Fun Radio est en direct d'Amsterdam. Retrouvez en direct les plus grands DJs en mix et en interview avec JB et Alex Wat.

Jeudi, Fun Radio était en direct de ses studios à Amsterdam avec un B2B entre Henri FPR & Hugel :

et un mix d'Ofenbach :

et aussi Klingande et Joe Stone Music.

Fun Radio DJ Awards - jeudi 17 octobre 2019

Et n'oubliez pas vendredi soir, découvrez le palmarès complet et la remise des trophées des Fun Radio DJ Awards de 19h à 22h.