publié le 26/11/2019 à 17:01

C'est la séquence humour à ne pas manquer chaque matin dans Bruno dans la radio. Mikka s'empare du micro afin de décortiquer une émission qui lui a tapé dans l'oeil. Et en ce mardi 26 novembre 2019, le programme passé au crible est celui de la chaîne M6 : à savoir L'amour est dans le pré.

Pendant plus de six minutes l'animateur qui officie aux côtés de Bruno dépeint de manière très drôle et affectueuse les différents moments du programme présenté par Karine Le Marchand.

Maladresse d'un candidat envers une prétendante, élocution approximative en anglais, tout y passe. Didier, 56 ans, éleveur de vaches de l'Aveyron en est la cible parfaite. Attachant, chaleureux mais à la fois très drôle, le candidat n'a pas manqué de faire sourire les téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste de télévision.