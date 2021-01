VIDÉO - "Le Before" : revivez l'interview et le mix de Lost Frequencies sur Fun Radio

publié le 06/01/2021 à 11:56

Sa présence dans nos studios est toujours un plaisir. Reçu à de multiples reprises sur notre antenne, Lost Frequencies [de son vrai nom Felix De Laet, ndlr] était de passage ce mardi 5 janvier dans Le Before, émission animée par notre DJ résident Alex Wat, à l'occasion de la sortie de son EP baptisé Cup Of Beats. Un nouveau projet, qui compte seulement que quelques morceaux, parmi lesquels Don't Leave Me Now, un titre solaire en collaboration avec Mathieu Koss, un DJ français originaire de Nancy.

La chanson, diffusée sur notre antenne, est "bien différente de la version d'origine" nous a-t-il dit, mais l'artiste originaire de Bruxelles en reste très satisfait. "Il ne m'a jamais mis de bâtons dans les roues (...). Je suis vraiment content de l'envergure que la track a prise. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne aussi bien".

Le DJ producteur de 27 ans, découvert grâce au morceau Are You With Me paru en 2014, nous a également parlé de ses différents remix, puis nous a régalé en prenant les platines du Before pendant près de vingt minutes.