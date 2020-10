VIDÉO - "Le Before" : revivez l'interview et le mix de Lucky Luke

publié le 21/10/2020 à 11:17

Son tube Cooler Than Me connaît un joli succès. Lucky Luke, artiste originaire de la Lituanie, a expliqué à Alex Wat, notre DJ animateur, tout le processus de création de cette reprise de Mike Posner qui passe très régulièrement sur notre antenne.

"Cette chanson de Mike Posner - sortie en 2010 - j'y pensais très souvent. Je l'ai eue dans la tête très régulièrement. Un jour en retombant sur le titre, je me suis dit que j'allais faire ma propre version", a dévoilé le DJ de 19 ans. Dis ans plus tard, Lucky Luke fait donc revivre ce tube planétaire avec une reprise fraîche, rythmée, et dont le clip vidéo cumule actuellement près de 13 millions de vues sur YouTube.

Lucky Luke n'est pas le seul artiste électro lituanien à triompher à travers le monde. Gaullin ou bien encore Dynoro, deux DJ's qu'il connaît très bien, s'en sortent aussi brillamment. "Je suis ami avec les deux. J'ai même été à l'école avec Gaullin plus jeune. Ça fait cinq ans que l'on fait du son ensemble et on se retrouve très souvent au studio, toutes les semaines pratiquement. Quelques collaborations arriveront probablement cette année", a-t-il confié sur l'antenne de Fun Radio.

> Lucky Luke - Cooler Than Me (Official Video)