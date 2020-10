publié le 14/10/2020 à 11:35

Il fait partie des talents français de la scène électro. En peu de temps, Kungs a su imposer un style si particulier qui lui a permis de se hisser au sommet. Le DJ de 23 ans a pris les platines du Before lors de la première partie de l'émission.

Dopamine, Don't You Know, This Girl, ou bien encore Be Right Here, Valentin Brunel a enchaîné les titres dans notre émission présentée par Alex Wat.