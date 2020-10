publié le 02/10/2020 à 09:58

Lost Frequencies nous a offert un mix dont lui seul à le secret. Élégant, doux, et terriblement agréable à écouter. Un cadeau fait spécialement pour Le Before, notre émission musicale - présentée par Alex Wat - qui regroupe les meilleures musiques électro et latino, mais aussi la crème des remixs. JB, Julien Tellouck, membres du programme Le Studio Fun Radio, ont également questionné l'artiste natif de Bruxelles sur ses futurs projets musicaux...

Le Before, c'est une playlist fraîche tous les jours de 19h à 21h avec les meilleures nouveautés électro et latino, remixs et des DJ's invités. Le tout mixé et animé par Alex Wat et Adrien Toma le vendredi, mais aussi Mico C et Matt.