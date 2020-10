VIDÉO - Lovin'Fun : elle tombe enceinte de son meilleur ami !

publié le 21/10/2020 à 12:46

Un témoignage fort auquel les membres de l'émission ne s'attendaient pas. Aurélie, 19 ans, et fidèle auditrice de Lovin'Fun s'est confiée à Karel, Alice et le Doc Pavageau. La jeune toulousaine a dévoilé avoir eu une relation intime non protégée avec son ancien petit ami, Thomas, devenu par la suite son meilleur ami, donnant lieu à une grossesse.

Une situation délicate que Aurélie a tenté d'expliquer à Thomas, devenu injoignable à la suite de cette annonce. Notre trio du soir a donc tout logiquement contacté le jeune homme afin de comprendre son manque de courage face à cette problématique.

Éméché, surpris, et dans le déni, Thomas a déclaré avoir "quitté Aurélie à cause de sa mère", sans même lui avoir donné la moindre explication. Des propos qui n'ont pas convaincu la principale concernée. "Tu te fous de ma gueule. Je t'en ai parlé, tu ne m'as jamais rappelé (...) Je suis bien enceinte de toi et ce n'est pas possible autrement", a insisté la jeune femme.