publié le 06/10/2020 à 12:42

Cette découverte l'a anéanti. Calvin, auditeur de Fun Radio, a contacté l'équipe de Lovin'Fun pour savoir si sa copine, Hélène - avec qui il est en couple depuis plus de six mois - lui est bien fidèle. Souvent sur les routes en raison de son métier de chauffeur poids lourd, Calvin la soupçonne de voir un autre homme en son absence. Il rentre uniquement les week-ends et trouve son comportement suspicieux.

En effet, Hélène ne répond pas lorsqu'il tente de la joindre la semaine. Impossible de l'avoir au téléphone entre 21 heures et minuit. Plus encore, notre auditeur a découvert des échanges de messages mystérieux avec un certain Arthur. Des signes d'alertes qui l'ont conduit à se rapprocher de l'équipe de Lovin'Fun pour démêler cette sombre histoire.

Karel a donc décidé d'intervenir. L'animateur a tenté de joindre Hélène sur son smartphone et surprise, c'est une voix masculine qui a décroché... De là s'ensuit une confrontation entre Calvin et la personne au bout du fil qui lui fait comprendre que celle qu'il croyait être la bonne le trompe bel et bien.