VIDÉO - Meduza dévoile "Paradise", son nouveau titre enivrant avec Dermot Kennedy

publié le 31/10/2020 à 11:20

"Les gens ont besoin plus que jamais de musique". Le message est clair du côté de Meduza qui entend bien vous donner le sourire malgré cette période de reconfinement. Le groupe italien a dévoilé ce vendredi 30 octobre le titre enivrant Paradise, en collaboration avec la star irlandaise Dermot Kennedy qui livre un refrain énergique grâce à sa voix puissante.

Content et fier de revenir avec ce tube en puissance, dont la production musicale n'est pas sans rappeler Piece of Your Heart et Lose Control, le groupe a laissé un message très touchant et inspirant à leur fan sur Instagram. "Un an après notre dernier single nous sommes de retour. Les gens ont plus que jamais besoin de musique pour avancer dans ce moment difficile et assez fou. La seule chose que nous pouvons faire c'est de faire de notre mieux avec notre musique afin de vous donner ce que vous méritez".

La chanson est accompagnée d'un clip vidéo, qui, comme la chanson, vous transportera loin du climat anxiogène actuel. Le titre est à écouter sur l'antenne de Fun Radio.