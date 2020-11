VIDÉO - "On est mort de chez mort", Gabriel Attal interpellé par Joachim Garraud

publié le 05/11/2020 à 00:32

Parler à la jeunesse et la rassurer en ces temps de confinement. Voilà le but de cette intervention radiophonique de Gabriel Attal, ce mercredi 4 novembre, sur l'antenne de Fun Radio. Le porte-parole du gouvernement a pris le temps de répondre à toutes sortes de questions - souvent en rapport avec le confinement - de nos auditeurs et auditrices, mais aussi à celles de l'emblématique DJ Joachim Garraud.

Le DJ producteur de 52 ans a pointé du doigt les mesures mises en place par le gouvernement. "Je suis très étonné que la situation des clubs, des discothèques et certaines salles de spectacle ne fassent pas parties du secteur de la culture et soient dépendants du ministère de l'intérieur. On est 'out of the game'. Je trouve ça incompréhensible que moi, en tant que DJ compositeur-musicien, je ne sois pas considéré comme la famille des spectacles vivants. Aujourd'hui, on est carrément mort de chez mort", a lancé l'artiste.

Les boites de nuits étant considérées comme "des lieux de super contamination", Gabriel Attal s'est dit prêt à étudier toutes les possibilités afin d'aider le secteur de la nuit très impacté par cette épidémie de Covid-19. Au total, plus de 300 clubs ont mis la clé sous la porte depuis mars 2020.

Gabriel Attal répond aux questions des auditeurs et auditrices de Fun Radio

L'ancien secrétaire d'État a répondu aux inquiétudes de nos auditeurs et auditrices sur le confinement mais aussi sur la propagation de l'épidémie. Comment s'organiser lorsqu'on est en études supérieures ? Comment gérer sa vie de couple lorsqu'on ne vit pas sous le même toit ? Des questions légitimes sur lesquelles s'est penché Gabriel Attal pendant plus d'une heure au micro de Karel, Alice et le Doc Pavageau.