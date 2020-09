VIDÉO - Quand Kev Adams se fait clasher par les membres du Fridge Comedy Room

publié le 24/09/2020 à 10:36

Du clash comme on l'aime. Kev Adams s'est fait charrier par les humoristes de son émission lors de la séquence du clash-clash. Cette dernière consiste à balancer un maximum de blagues sur un adversaire donné dans le studio. Lors de la deuxième émission du Fridge Comedy Room, diffusée le 28 août, la nouvelle tête d'affiche de notre antenne a dû avoir les épaules solides afin d'encaisser les nombreuses vannes qui lui ont été adressées.

"Kev, t'es parti il y a maintenant cinq ans aux USA pour développer ta carrière d'humoriste là-bas. J'ai vu que ta prochaine date était dans une salle de quarante-cinq personnes... Toi c'est pas le rêve américain, c'est le cauchemar américain !", lui a lancé Benjamin Demay, producteur de plusieurs humoristes (Tom Villa, Maxime Gasteuil et Redouane Bougheraba).

Une vanne qui a beaucoup fait rire le comédien et humoriste de 29 ans, qui n'a pas manqué à son tour d’égratigner son camarade. "Ben t'es sorti avec la chanteuse Louane. Vous êtes restés ensemble plus d'un an. Tu m'as raconté que le premier jour, vous vous êtes juste embrassés, et que le deuxième jour vous avez couché ensemble. Et quand on demande à Louane si elle a préféré t'embrasser ou coucher avec toi, la réponse est claire... "C'est le jour un, celui qu'on retient"" [référence à l'une de ses chansons, ndlr].

