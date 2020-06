VIDÉO - Revivez le DJ set de David Guetta en direct de New York

David Guetta / United at Home - Fundraising Live from NYC #UnitedatHome #StayHome #WithMe

publié le 02/06/2020 à 14:46

David Guetta est décidément un artiste très engagé. Le DJ français a offert un mix de près de deux heures aux internautes du monde entier. Du haut d'un immeuble de New York, le producteur de I Gotta Feeling a mixé ses titres les plus populaires. Le but ? Récolter un maximum de fonds afin de venir en aide aux personnes touchées par le coronavirus.

"New York est une de mes villes favorites et c'est un honneur de pouvoir faire quelque chose afin d'aider la ville en ce moment difficile", avait déclaré le DJ en marge de cet événement, intitulé United At Home (Tous unis à la maison). Sa performance a permis de rassembler 450 000 dollars (soit environ 400 000 euros).

Ce n'est pas la première fois que David Guetta propose ses services afin d'aider les plus démunis puisque le 18 avril il avait déjà mixé pour la bonne cause, en direct de Miami devant 10 000 personnes présentes à leur balcon et fenêtre. La star des platines avait récolté pas moins de 700 000 dollars (soit environ 600 000 euros) contre le coronavirus.