publié le 25/02/2020 à 10:57

Les plus beaux costumes étaient de sortie ! Fun Radio et ses animateurs ont célébré comme chaque année Mardi gras d'une bien belle manière. Les équipes de Bruno dans la radio ont ouvert le bal avec une émission spéciale, en public. Tous les membres de l'équipe ont revêtu leurs plus jolis déguisements.

Entre costumes de super-héros, personnage de films et autres sportifs, la diversité était au rendez-vous dans les locaux de Neuilly-sur-Seine. Au travers d'un album photo, Fun Radio vous propose de découvrir les tenues les plus insolites qui ont su taper dans l’œil de nos auditrices et auditeurs, venu(e)s en nombre pour faire la fête avec nous.

Peter Pan, Black Widow, Blanche-Neige ou bien encore La casa de papel... Saurez-vous retrouver quel(le)s animatrices et animateurs se cachent derrière quel costume ?