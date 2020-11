Votez pour les Fun Radio DJ Awards édition 2020 !

publié le 16/11/2020 à 08:04

La nouvelle édition des Fun Radio DJ Awards est belle et bien lancée. Pour quel DJ voterez vous ? David Guetta, DJ Snake, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like, Martin Garrix, Bob Sinclar et bien d'autres figurent parmi les artistes nommés pour cette année 2020, bien que particulière en raison de l'épidémie de Covid-19.

Au total, 6 catégories (meilleur DJ français, meilleure révélation, meilleur DJ international, meilleur single Dance, meilleur remix et meilleur Live Stream) et une vingtaine d'artistes figurent dans cette édition aussi variée que riche en talent.

Il n'appartient qu'à vous de soutenir le DJ qui vous a le plus marqué ces douze derniers mois. Vous avez jusqu'au 27 novembre pour soutenir vos DJs préférés. Il est à noter qu'il vous est possible de revenir chaque jour sur la page pour voter à nouveau.

VOTEZ Votez pour les Fun Radio DJ Awards 2020