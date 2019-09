Votez pour les Fun Radio DJ Awards 2019

publié le 09/09/2019 à 08:00

Du 16 au 20 octobre prochains, les équipes de Fun Radio sont de retour dans les studios d'Amsterdam. Vous pouvez dès à présent voter pour les Fun Radio DJ Awards qui s'y dérouleront. Six catégories vous sont proposées pour désigner les lauréats de ce cru 2019.

Meilleur DJ Français

David Guetta

DJ Snake

Martin Solveig

Ofenbach

Hugel

Feder



Vainqueur de la précédente édition : DJ Snake

Meilleure révélation

Gaullin

Azaar

Lude

The Prince Karma

Fisher

Mattn

Vainqueur de la précédente édition : Hugel

Meilleur DJ international

Martin Garrix

Armin Van Buuren

Calvin Harris

Marshmello

R3hab

Dimitri Vegas & Like Mike

Vainqueur de la précédente édition : Armin Van Buuren

Meilleur titre Dance

DJ Snake - Loco Contigo

Europa (Martin Solveig + Jax Jones) - All Day And Night

Fisher - Losing it

Armin Van Buuren - Turn It Up

Calvin Harris feat. Rag'n'Bone Man - Giant

Meduza - Piece of your heart



Vainqueur de la précédente édition : David Guetta & Martin Garrix - Like I Do

Meilleur remix

Pedro Capo – Calma (Alan Walker)

Panic ! At The Disco - High Hopes (Don Diablo Remix)

Billie Eilish – Bad Guy (Tiesto Remix)

Ed Sheeran - I don’t Care (Jonas Blue Remix)

Calvin Harris feat. Rag'n'Bone Man - Giant (Purple Disco Machine Remix)

Lil Nas X - Old Town Road (Diplo Remix)





Vainqueur de la précédente édition : Hugel

Performance live

Timmy Trumpet

Swedish House Mafia

Afrojack

Petit Biscuit (ou Eric Prydz)

KSHMR

Tchami x Malaa