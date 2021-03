World DJ Day : Major Lazer, Timmy Trumpet, Afrojack, Black Coffee sur Fun Radio

Le Before spécial World DJ Day

publié le 08/03/2021 à 10:32

Une émission très spéciale à suivre dès 19h ce mardi 9 mars. Dans le cadre du World DJ Day (journée internationale des DJ), notre antenne a réuni quatre artistes issus des quatre continents afin de vous ambiancer en cette journée si particulière. Le but ? Vous divertir et vous faire voyager pendant deux heures avec des interviews exclusives et des mix uniques.

Ainsi, vous pourrez retrouver les artistes suivants sur notre antenne : Timmy Trumpet (Océanie), Black Coffee (Afrique), Afrojack (Europe), Major Lazer (Amérique). Des artistes incontournables de la scène électro qui célébreront sur Fun Radio la musique en votre compagnie.

L'émission, portée par notre animateur et DJ, Alex Wat, sera à suivre en vidéo sur funradio.fr et l'application Fun Radio. Des séquences particulièrement fortes et drôles seront également à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.