The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk

publié le 10/03/2017 à 15:15

Les fans l'attendaient depuis plus de trois mois, il est enfin arrivé. Le clip de l'entêtant I Feel It Coming de The Weeknd avec les Daft Punk, extrait de son troisième album Starboy sorti fin novembre, a été mis en ligne vendredi 10 mars.



Décor lunaire, grammage de l'image digne d'une VHS... Le chanteur évolue sur une planète désertique flanqué d'une veste à la Mickael Jackson dans un clip qui nous plonge au cœur d'une galaxie digne d'une série de science-fiction. Un côté vintage qui pourrait même nous mener à interpréter une forme d'hommage au décor de la série Star Trek dans les années 1960.

The Weeknd vit ici une histoire d'amour avec une créature extra-terrestre mais tous les deux finissent par être transformés en statues de pierre. Si la célèbre voix des Daft Punk vient ponctuer la fin du morceau, la surprise réside surtout dans leur apparition à la fin du clip. Coiffés de leur plus beau casque, habillés tels des Dark Vador (comme c'était déjà le cas lors de la cérémonie des Grammy Awards), ils débarquent sur la planète désormais recouverte de glace et sont attirés par une lueur violette qui semble prendre la forme d'une croix. Une croix qui n'est pas sans rappeler celle dont est armé The Weeknd dans le clip de Starboy, qui commence d'ailleurs exactement comme I Feel It Coming se termine...