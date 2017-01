Les Robots assureront le show avec The Weeknd à la 59e cérémonie des Grammy Awards le 12 février prochain au Staples Center de Los Angeles.

31/01/2017

C'est l'un des shows les plus attendus de ce début d'année. Daft Punk se produira avec The Weeknd sur la scène des Grammy Awards le 12 février prochain. Il s'agira de la première performance live de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo depuis trois ans. La précédente avait déjà lieu lors de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses de l'industrie musicale.



Les Robots, comme on les surnomme, ont collaboré à deux pépites du troisième album studio de The Weeknd sorti en novembre dernier : Starboy, le premier single qui donne son titre au disque et I Feel it Coming. Ce retour de Daft Punk derrière les machines, en compagnie du chanteur canadien, a immédiatement relancé les rumeurs de tournée et de nouvel opus, quatre ans après le succès phénoménal de Random Access Memories et son tube Get Lucky.



L'idée d'un come-back de Daft Punk en 2017 obsède les fans. La faute aux dates ! Le duo avait donné une tournée en 1997, proposé plusieurs shows en 2007, avec leur fameuse pyramide de lumière digne de la Rencontre du troisième type. Si les DJ casqués font danser la planète tous les 10 ans, la logique voudrait donc qu'ils repartent en tournée courant 2017... Il faut maintenant croiser les doigts. The Weeknd sera quant à lui bientôt de passage à Paris, le 28 février à l'AccorHotels Arena, avant de revenir le dans le cadre du festival Lollapalooza les 22 et 23 juillet à l’hippodrome de Longchamp.



D'ici là, Daft Punk assurera le spectacle lors des 59e Grammy Awards dans l'enceinte du Staples Center de Los Angeles. Ils devraient interpréter leurs deux titres avec The Weeknd, et peut-être quelques sons bien connus... Le duo n'a pas fini de nous surprendre.