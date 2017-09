Rezé : Gagnez vos places pour aller voir jouer Rudy Gobert à l'Appart City Cup

publié le 04/09/2017 à 10:53

Les 9 & 10 septembre l’Appart City Cup est de retour pour sa 4ème édition.

Ce tournoi international est aujourd’hui une référence européenne en matière de pré-saison, tant sur le plan sportif que sur celui de l’animation.



Cette année, l’Appart City Cup accueillera l’élite du basket européen avec notamment, la participation du Barça Lassa, le club mythique catalan et de Valencia Basket, le champion d’Espagne en titre. Le meilleur du basket français y est également représenté avec la venue de Monaco, vainqueur des deux dernières éditions de la Disney Leaders Cup et de Nanterre 92, vainqueur de la Coupe de France 2017 et de la FIBA Europe Cup.

Un Show à "l'Américaine" !

Concours de dunk international, mascottes NBA, cheerleaders et match de gala entre Nantes Basket Hermine et l’ASVEL donnent des allures de NBA à cet événement unique en France qui attire les passionnés mais aussi les amateurs de spectacle.





L’Appart’City Cup vous donne rendez-vous le 9 & 10 septembre à la salle métropolitaine de Rezé pour un week-end exceptionnel.



Toute les informations sur le tournoi sont à retrouver sur ce site : AppartCityCup.com



Rudy gobert à l'appart city cup

