Armin van Buuren, Steve Aoki et W&W s'apprêtent à mixer en apesanteur

publié le 26/01/2018 à 17:27

Le 7 février, un A310 utilisé par des astronautes va décoller de Francfort, en Allemagne. A son bord, une petite poignée de fêtards mais aussi des astronautes et des spécialistes de l’apesanteur. Armin van Buuren – qui reconnait ne pas être toujours très rassuré dans les avions classiques – voulait essayer au moins une fois de voyager dans l’espace. Il est servi !



Les conditions ne seront pas tout à fait les mêmes que celles des vrais astronautes : il y aura bien de l’oxygène et du son (heureusement car ça devrait sacrément envoyer.). Le DJ est pressé de voir l’effet de l’apesanteur sur sa musique et son matériel.

La soirée sera courte : l’avion volera 90 minutes et seulement 25 minutes en apesanteur. C’est BigCityBeats qui organise cette soirée complètement dingue, intitulée World Club Dome Zero Gravity. En plus d’Armin van Buuren, le producteur Steve Aoki et les W&W s’essayeront aussi aux platines.



Une chose est sûre, le 7 février, nous serons nombreux à envier les heureux élus de la soirée… Ils s’éclateront dans la première boite en apesanteur de la planète.