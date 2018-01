VIDÉO - Kungs mixera à la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 26/01/2018 à 11:50

Le 27 avril prochain c'est l'événement à Paris. L'AccorHotels Arena recevra les plus grands DJs du moment à l'occasion de la Fun Radio Ibiza Experience. Un premier nom a été annoncé le 17 janvier dernier : Armin van Buuren. Nombreuses ont été vos réactions suite à cette révélation.



Ce 26 janvier un deuxième nom a été confirmé. Kungs mixera au plus grand rendez-vous EDM de Paris. Le jeune prodige français s'est fait un nom avec son titre This Girl et a confirmé son talent en enchaînant sur d'autres tubes : Don't You Know, I Feel So Bad et enfin More Mess.

Kungs l'a annoncé sur son compte Instagram, il est de retour en studio. Attendez-vous à découvrir de nouveaux titres prochainement et à les écouter en live lors de la Fun Radio Ibiza Experience.

Created magic with these guys ¿ Une publication partagée par Kungs (@kungsmusic) le 18 Janv. 2018 à 9 :08 PST

Yesss @KungsMusic à la fun radio ibiza expérience on va s’amuser ! ¿ #FunRadioIbizaExperience — Justine ¿¿ (@LilianGarrix) 26 janvier 2018