publié le 30/08/2017 à 18:35

Ce 29 août de nombreuses personnes ont été attirées par le spectacle qui se déroulait sur la place du Dam à Amsterdam. Sur la façade de l'hôtel Krasnapolsky, de grandes affiches annonçant un mix en B2B d'Armin Van Buuren et Hardwell se sont dépliées sous le regard intrigué des habitants. Cet événement, qui est un moment historique pour les fans d'électro, aura lieu le 21 octobre lors de l'AMF à Amsterdam.



Après cette annonce, les DJ's ont salué la foule devant l'hôtel, avant de monter rejoindre une chambre aménagée en studio pour l'occasion. Ils ont donné un premier aperçu de leur prestation, pour le plus grand plaisir des personnes présentes.

Cette soirée exceptionnelle se passera pendant l'Amsterdam Dance Event, un des plus gros rendez-vous électro de l'année. L'équipe de Fun Radio vous fera vivre cet événement, et par la même occasion cette soirée qui risque d'être mémorable. Les deux DJ's néerlandais ont déjà produit un titre ensemble en 2015 : Off The Hook, mais c'est la toute première fois qu'ils se retrouveront pour mixer. Au vu de ce teasing, ça promet d'être grandiose.

Teaming up with @hardwell for @amffestival on October 21st! #TwoIsOne Une publication partagée par Armin van Buuren (@arminvanbuuren) le 30 Août 2017 à 4h21 PDT

> Hardwell & Armin van Buuren - Off The Hook [OUT NOW!]