publié le 15/01/2018 à 09:34

Le 14 avril 2017 c'était l'événement à Paris. Afrojack, Sam Feldt, Robin Schulz, Hardwell, W&W et les Nervo se sont rendus à l'AccorHotels Arena à l'occasion de la Fun Radio Ibiza Experience. Plus de 15 000 personnes étaient présentes pour vivre cet événement annuel incontournable.



Les sets se sont enchaînés pendant près de 5h dans une ambiance incroyable. Un mini festival en plein coeur de Paris. L'événement revient le 27 avril 2018 pour une troisième édition qui promet d'être mémorable. Vous pouvez dores et déjà réserver vos billets, n'attendez pas !