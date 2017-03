publié le 21/03/2017 à 18:24

Jérôme Jarre s'est fait connaître via les réseaux sociaux et notamment grâce à Vine. Il a enchaîné les vidéos hilarantes et s'est ainsi fait un nom sur la Toile. Le 15 mars dernier, il a mis sa notoriété au service d'un projet humanitaire de grande envergure. C'est via une vidéo sur Twitter que le jeune français s'est exprimé, afin de dénoncer la condition de vie déplorable des Somaliens.



Plus précisément, il est revenu sur ce que les médias minimisent selon lui : la plus grosse crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans ce petit film, il appelle la compagnie Turkish Airlines à affréter un avion pour pouvoir le remplir de vivres et l'envoyer en Somalie. Jérôme Jarre a fait rayonner son projet via le #TurkishAirlinesHelpSomalia. Sa vidéo a été relayée de multiples fois sur les réseaux sociaux et son message a eu un réel impact.

¿¿ LES MÉDIAS N'EN PARLENT PAS



C'EST SCANDALEUX !!!



PARTAGEZ À FOND, BOUGEONS NOUS !! #TurkishAirlinesHelpSomalia ¿ pic.twitter.com/7FN0tz3JUw — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 15 mars 2017

Ce n'est que quelques jours plus tard, le 17 mars, que la compagnie aérienne Turkish Airlines a répondu positivement à sa demande. À savoir : affréter un ou plusieurs avions remplis d'eau et de nourriture en direction de la Somalie. Mais, Jérôme Jarre ne s'est pas arrêté là.



Après avoir trouvé le moyen de transport, il a lancé un appel aux dons sur la plateforme de crowfunding GoFundMe. Pour booster sa campagne, il a mis en place un nouveau #NominatedForSomalia, où ils invitent qui veut à nominer des connaissances à participer au projet. Des célébrités ont pris part à cette action comme Calvin Harris, les acteurs Ben Stiller ou encore Omar Sy.



Jérôme Jarre souhaite ainsi que cette oeuvre soit pérenne, car le but n'est pas de se contenter d'envoyer un seul avion. Il a aujourd'hui récolté 1,6 million d'euros et c'est donc un projet qui a de beaux jours devant lui.