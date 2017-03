publié le 20/03/2017 à 14:51

Le 24 février dernier, on vous annonçait la sortie du titre Slide de Calvin Harris. Dimanche 19 mars, il a dévoilé sur son compte Twitter les secrets de la composition de ce morceau. On le voit jouer, entre autres, du piano et de la guitare électrique. Il montre à ses fans comment il a assemblé les notes et les instruments pour donner ce rythme festif à ce titre. Le DJ britannique a ainsi partagé ses secrets de fabrication avec ses abonnés. Ce n'est pas la première fois que Calvin Harris utilise les réseaux sociaux, puisqu'il avait déjà teasé Slide sur Snapchat.



Ce morceau a été produit en collaboration avec trois membres de Migos : Quavo, Takeoff et Offset et avec Franck Ocean et sa voix envoûtante. Son timbre mélancolique et le rythme dynamique de la musique donne un savant mélange. Ce mix de pop et d'électro s'annonce être un titre de l'été.

How I made Slide pic.twitter.com/dwu1NgVwFL — Calvin Harris (@CalvinHarris) 19 mars 2017