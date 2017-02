Découvrez les nouveautés Fun Radio de cette semaine.

par Jean-Alexis Lemieux , Martial Demots publié le 27/02/2017 à 13:56

Cette semaine a été particulièrement remplie en nombres de nouveautés et nous avons décidé de vous les partager un maximum. En effet, The Chainsmokers, Calvin Harris, DJ Snake, Sam Feldt, Afrojack, ou encore Zedd, tous ont décidé de sortir un nouveau titre faisant l'effet d'une bombe cette même semaine.



Revenons sur le nouveau titre Something just like this de The Chainsmokers & Coldplay. Le duo américain avait déjà marqué les esprits en dévoilant très récemment le clip de leur titre Paris. Ils reviennent aujourd'hui avec une surprise encore plus grande un featuring avec le groupe de pop rock Coldplay. Le résultat est juste bluffant ! La sortie de l'album de The Chainsmokers est prévue pour le 7 avril prochain et s'intitulera Memories : Do Not Open.



Calvin Harris de son côté, a fait un pari énorme en proposant à aux rappeurs Franck Ocean & Migos de participer à son nouveau titre : Slide. Tous ses singles sont des tubes, on est sûr que celui-ci va cartonner à nouveau. Le DJ a promis de sortir un nouvel album cette année.

DJ Snake et Yellow Claw préparent leurs retours

Le Duo allemand Yellow Claw s'offre une nouvelle collaboration avec DJ Snake en présentant ce nouveau titre Good Day. Ils avaient déjà collaboré ensemble notamment sur le titre Occho Cinco présent sur l'album du DJ Français. Yellow Claw sortira un nouvel album le 7 avril prochain, il s'intitulera : Los Amsterdam.

Sam Feldt, l'un des DJs présents à la Fun Radio Ibiza Experience a lui aussi publié cette semaine un nouveau single intitulé : Open Your Eyes . On a hâte qu'il nous le joue en live !

Major Lazer en duo avec Ed Sheeran

Afrojack, encore un DJ présent à la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril prochain, a lui aussi sorti un nouveau titre Wave Your Flag avec le chanteur Porto Ricain, Luis Fonsi.



Zedd, le DJ allemand qui avait remporté dernièrement un Grammy Award avec son titre Clarity est de retour avec un nouveau morceau Stay en duo avec Alessi Cara. Ce single est le premier extrait de son 3e album qui devrait sortir cette année.



Les Major Lazer ont offert un nouveau remix cette semaine. Cette fois, c'est le tube de Ed Sheeran Shape of You qu'ils viennent de remixer. Pour info, le titre de Ed Sheeran est numéro 1 au monde actuellement.

Era Istrefi revient après son énorme carton de l'année dernière BonBon, la tornade albanaise de 22 ans signe son retour avec un nouveau single produit par Felix Snow qu'elle a co-écrit et composé.