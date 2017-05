publié le 29/05/2017 à 16:48

Le célèbre magazine américain Sports Illustrated, comparable à L'Equipe en France, sort chaque année un numéro consacré aux maillots de bain. Pour l'illustrer il convie les filles les plus sexy de la planète pour un shooting photo très hot. Cette année de nombreuses mannequins et it-girls comme Emily Ratajkowski, Gigi Hadid ou encore Lily Aldridge se sont envolées à Hawaï pour mettre en avant des maillots de bain.



Les filles se sont retrouvées dans les plus beaux spots de l'île, pour faire une série de photos et de vidéos. Sur ces dernières on peut admirer la plastique de rêve de Gigi Hadid sur une plage paradisiaque ou le corps parfait d'Emily Ratajkowski devant une cascade. Elles posent avec des pièces échancrées ou topless pour le plus grand plaisir de leurs millions d'abonnés. Chaque année la sortie de ce numéro est un événement.

Nina Agdal, Hannah Ferguson et Lily Aldridge

