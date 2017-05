publié le 22/05/2017 à 16:38

Le 21 mai 2017 a eu lieu la 25ème cérémonie des Billboard Music Awards. Pour ouvrir le show qui de mieux que la sulfureuse Nicki Minaj ? La chanteuse américaine a choisi d'interpréter deux titres : No Frauds avec à ses côtés sur scène Lil Wayne et Jason Derulo, et Light My Body Up avec David Guetta derrière les platines. Tout a été vu en grand pour ce premier show : les décors, les chorégraphies, les tenues...



Seulement un petit hic est venu perturber sa performance. En effet, certains spectateurs se sont plaint de la prestation de Nicki Minaj. Ils n'ont retenu de son passage que son playback flagrant et n'ont pas estimé son show à la hauteur d'un tel événement. Malgré le reproche d'avoir misé sur la chorégraphie plutôt que sur sa voix, on ne peut pas enlever à Nicki Minaj le fait qu'elle ait assuré le spectacle du début à la fin.

LIGHT. MY. BODY. UP. #BBMA's ¿¿¿¿¿ @davidguetta Une publication partagée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 21 Mai 2017 à 19h39 PDT

Nicki Minaj avec Drake

Me & Drizzy laughed @ dat. #NoFrauds Une publication partagée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 21 Mai 2017 à 19h01 PDT

Sur le compte de David guetta

#Repost @billboard (@get_repost) ··· Nicki knows how to open a show. #BBMAs Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta) le 21 Mai 2017 à 20h12 PDT